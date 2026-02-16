¡En Pabellón de Arteaga tragedia: dos jóvenes perdieron la vida en fuerte accidente!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un fatal accidente automovilístico se registró en la carretera federal 45 Norte, justo en el entronque con la carretera número 27, en el acceso sur al municipio de Pabellón de Arteaga.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Honda City, que circulaba en dirección de sur a norte proveniente de San Francisco de los Romo, perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad.

El automóvil se estrelló directamente contra las letras monumentales de bienvenida al municipio, derribando por completo la estructura de la letra “P” de la palabra Pabellón.

Debido al fuerte impacto del choque, el vehículo quedó totalmente destrozado.

En el lugar perdieron la vida los dos ocupantes, Adrián Fernando Zavala, de 26 años, y Dulce María Montañez, de 25; uno de ellos salió proyectado de la unidad, mientras que el segundo cuerpo fue localizado en el asiento del copiloto.

Al sitio acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, Bomberos Estatales y paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron el deceso de ambos ocupantes.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos sin vida para su traslado al SEMEFO.

Debido al percance, la circulación en la carretera 45 Norte fue desviada hacia la carretera 27, obligando a los conductores a cruzar la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga para continuar su trayecto hacia el norte.