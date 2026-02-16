¡Tras caerle encima un portón en una empresa de San Francisco de los Romo mujer murió aplastada!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Una mujer perdió la vida luego de que un portón metálico le cayera encima al interior de una empresa ubicada en el municipio de San Francisco de los Romo, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos se registraron el sábado 14 de febrero, alrededor de las 15:25 horas, sobre la carretera 25, en las instalaciones de la empresa Pack In Automotive.

Tras recibir reportes sobre el incidente, los oficiales acudieron al sitio y al arribar se entrevistaron con la reportante, Mariana, de 27 años, gerente administrativa de la compañía, quien les informó que la trabajadora Silvia “N”, de 62 años, había salido a abrir el portón principal a las 14:39 horas.

Según su testimonio, la estructura, que no se encontraba en buenas condiciones, colapsó y cayó encima de la mujer, sin que el hecho fuera observado en el momento por otros empleados.

Fue hasta que revisaron las cámaras de videovigilancia, cerca de las 15:30 horas, cuando se percataron de que la trabajadora se encontraba debajo del portón.

Paramédicos que arribaron en ambulancia confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades ministeriales para las diligencias de ley y el deslinde de responsabilidades.

El cuerpo de la víctima mortal fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense.