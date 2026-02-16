¡Por violación equiparada a un infante vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Julio “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada en agravio de un infante, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley.

De acuerdo con los datos expuestos ante la autoridad judicial, el imputado habría aprovechado momentos en los que se encontraba a solas con la víctima para ejercer violencia moral y atentar contra su integridad, conductas que fueron denunciadas oportunamente ante la autoridad ministerial.

Tras la presentación de la denuncia, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género inició la carpeta de investigación correspondiente, dirigiendo actos de investigación que permitieron recabar datos de prueba sólidos y suficientes.

Con base en los elementos obtenidos se solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del señalado.

Agentes de la Policía de Investigación dieron cumplimiento al mandamiento judicial, asegurando su puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional competente.

En audiencia inicial, la jueza de Control analizó los argumentos y datos de prueba presentados por la Representación Social, resolviendo dictar auto de vinculación a proceso en los términos formulados por la Ministerio Público.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada para salvaguardar la integridad y seguridad de la víctima, además de fijarse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará fortaleciendo la teoría del caso en busca de justicia.