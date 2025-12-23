¡Tras choque contra una camioneta robada murió un motociclista en la carretera estatal 181!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Tras un desigual choque contra una camioneta que acababa de ser robada, un motociclista falleció en esta localidad.

Los hechos sucedieron el domingo 21 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, en la carretera estatal 181, a la altura de Palmira, en territorio de Guadalupe.

Paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil se movilizaron al lugar tras recibir reportes sobre un accidente.

Al arribar, confirmaron que se trataba de un choque entre una camioneta en color guinda y una motocicleta, cuyo tripulante perdió la vida.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron qu dicha camioneta había sido reportada como robada en la comunidad de Cieneguitas, frente al banco de alimentos.

Los responsables del robo y del accidente que le costó la vida al motorista se dieron a la fuga y dejaron abandonada la unidad hurtada, por lo que rastrearon la zona en su búsqueda, pero no los localizaron.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida del motorista para su traslado al SEMEFO, además de que los dos vehículos implicados en el percance fueron asegurados.