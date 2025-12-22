¡Tras choque frontal contra un automovilista taxista murió en la carretera estatal 61 en Buenavista de Peñuelas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente vial se registró durante las primeras horas del domingo 21 de diciembre sobre la carretera estatal número 61, en la comunidad Buenavista de Peñuelas, donde un choque frontal dejó como saldo un taxista sin vida y un automovilista lesionado.

El reporte del percance fue recibido alrededor de las 02:00 horas a través del Servicio de Emergencias 911, en el que se informaba sobre un choque frontal a la altura del kilómetro 0+300 del bulevar al aeropuerto, en dirección hacia Buenavista de Peñuelas.

De inmediato al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal de Carreteras así como paramédicos.

Al arribar, las autoridades localizaron un auto Nissan March, en color blanco, modelo 2020, con placas del Servicio de Transporte Público de Aguascalientes, correspondiente a un taxi con número económico 4466, el cual era conducido por Jorge “N”, de 37 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar del accidente.

Asimismo, se encontró un segundo vehículo involucrado, un Nissan Sentra, en color negro, modelo 2020, con placas del estado de Aguascalientes, conducido por Pedro “N”, de 24 años de edad, quien resultó lesionado y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la ambulancia AGS-027, para posteriormente trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

De acuerdo con los indicios localizados en el sitio, elementos de la Policía Estatal de Carreteras determinaron que el conductor del vehículo de alquiler presuntamente invadió el carril de circulación contrario, lo que provocó el impacto frontal contra el automóvil, que transitaba en el sentido opuesto.

Finalmente, personal de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.