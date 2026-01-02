¡En Paseos de San Antonio accidente con arma de fuego dejó a un menor lesionado; el responsable fue detenido!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Lo que inicialmente se reportó como una agresión directa en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, resultó ser un incidente provocado por el manejo negligente de un arma de fuego.

El presunto responsable ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Cerca de las 21:20 horas del jueves 1 de enero, se solicitó el apoyo de una ambulancia tras reportarse a un joven herido de bala cerca de una tienda de conveniencia.

El lesionado, identificado como Marco, de 17 años de edad, declaró en un primer momento a los elementos policiales que caminaba por las calles del fraccionamiento cuando escuchó una detonación y sintió un fuerte impacto en el rostro, asegurando desconocer al agresor y los motivos del ataque.

Tras resultar herido, el joven logró avanzar por su propio pie hasta la glorieta principal de Paseos de San Antonio, cerca de la tienda de conveniencia conocida como El Bara, donde pidió auxilio.

El reporte ingresó al servicio de emergencia 911, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de rescate.

Al lugar arribó la ambulancia AGS-023 de la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios al menor, quien presentaba una herida de bala en la mejilla.

Una vez estabilizado, Marco fue trasladado de urgencia al Hospital Tercer Milenio y posteriormente canalizado al Hospital Miguel Hidalgo para recibir atención especializada.

Sin embargo, al ser entrevistado por personal de la Fiscalía General del Estado, el joven cambió su declaración inicial y confesó que la lesión no fue producto de un ataque callejero.

Admitió que fue herido accidentalmente por su concuño, quien manipulaba un revólver que creyó descargado.

Tras el disparo y al percatarse de la lesión, fue el propio concuño quien llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda.

Debido a estos hechos, el presunto responsable fue detenido para deslindar responsabilidades por las lesiones causadas al menor de edad.