¡Tras choque contra un poste de luz conductor de auto murió y sus tres acompañantes resultaron heridos!

JEREZ, ZAC.- Tras el fuerte choque de un vehículo contra un poste de luz, el conductor de la unidad de motor perdió la vida y tres personas más que le acompañaban resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de consideración.

El accidente se registró el jueves 1 de enero, alrededor de las 07:45 horas, en el crucero a Tepetongo, en territorio de Jerez.

Tras el reporte del percance, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Jerez.

Al arribar, confirmaron que el automotor, en color negro, presentaba daños importantes en la carrocería, principalmente en el costado izquierdo.

Al prestar auxilio a las víctimas, confirmaron que el chofer ya había fallecido y que tres ocupantes más estaban lesionados.

Una mujer tuvo que ser trasladada a recibir atención médica a un hospital ya que sufrió lesiones graves y su estado de salud era crítico.

Otras dos víctimas fueron valoradas en el lugar del accidente.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales fueron los encargados del levantamiento del cuerpo sin vida del conductor para su traslado al Servicio Médico Forense.