¡En Pilar Blanco incendiaron tres motocicletas y dos departamentos de manera intencional!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres motocicletas fueron incendiadas aparentemente de manera intencional en un edificio del Infonavit Pilar Blanco durante la madrugada de este lunes y el fuego las consumió y causó daños también en dos departamentos.

El siniestro fue reportado a los servicios de emergencia alrededor de las 03:35 horas por vecinos de la zona.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos Municipales se movilizaron al edificio 10MC del andador Albatros, en Pilar Blanco, escenario del incendio.

En el acceso principal al multifamiliar encontraron quemándose tres motocicletas de bajo cilindraje y con placas de circulación 57CPN6, 70SNZ5 y 20ESP7, las tres de Aguascalientes, así como dos departamentos aledaños, por lo que comenzaron las maniobras de control y extinción del fuego.

Después de varios minutos sofocaron las llamas y confirmaron que las motocicletas quedaron inservibles y que los departamentos sufrieron daños en los cristales y la instalación eléctrica producto de la combustión en paredes y techo.

Los bomberos dejaron el lugar sin riesgo y habitantes del edificio informaron a oficiales de las Policías Municipal y Estatal que acudieron al lugar que el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional.

Detallaron que la mañana del domingo fueron detenidos varios sujetos, que recuperaron su libertad alrededor de la una de la madrugada del lunes y presuntamente acudieron al edificio para prenderles fuego a las motocicletas.

Algunos de esos vecinos sufrieron síntomas leves de intoxicación por el humo del incendio pero no ameritaron ser trasladados a ningún hospital.