¡Tras una riña en Pilar Blanco joven sufrió lesiones graves a golpes y machetazos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven sufrió heridas graves tras una agresión a golpes y con un machete por tres sujetos en calles del Infonavit Pilar Blanco.

El agredido, de entre 25 a 30 años de edad, terminó hospitalizado para recibir atención médica y sus atacantes no fueron detenidos.

Alrededor de las dos y media de la madrugada de este lunes varios sujetos protagonizaron una riña en dicha zona habitacional, en la que la víctima habría participado, aunque luego decidió echarse a correr.

Sobre el andador Pavorreal, entre las calles Canario y Gaviotas, fue alcanzado por dos sujetos, que lo derribaron al piso y comenzaron a golpearlo.

De acuerdo a un video grabado por unos vecinos y difundido a través de las redes sociales, los individuos patearon al joven varias veces en el suelo, principalmente en la cabeza.

Instantes después llegó un tercer sujeto portando un machete, con el que atacó al ofendido y le provocó varias heridas.

El lesionado fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y en estado grave trasladado a recibir atención al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Los responsables de la agresión no fueron detenidos por los oficiales de las Policías Municipal y Estatal que se movilizaron a Pilar Blanco en atención a los reportes de la riña.