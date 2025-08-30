¡En Pinos autoridades federales y estatales realizaron una búsqueda de vida y forense!

ZACATECAS, ZAC.- Autoridades de los gobiernos federal y estatal así como de la Fiscalía General de Justicia realizaron una búsqueda forense en comunidades de Pinos y en Valparaíso, en este último, con resultado positivo.

En las acciones emprendidas participaron personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El comisionado local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, dijo que en las labores participaron además personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Comisión de Derechos Humanos y representantes de colectivos.