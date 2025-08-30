NoticiasZacatecas

¡Por homicidio culposo en Tlaltenango sentenciaron a un conductor!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Tlaltenango obtuvo sentencia condenatoria de tres años tres meses y 22 días de prisión en contra de José Manuel “N” por el delito de homicidio culposo en perjuicio de una persona.

En mayo de 2023, en Tlaltenango, José Manuel “N” impactó con su vehículo a una persona debido a su falta de precaución y atención al camino.

La víctima sufrió lesiones severas que días después le ocasionaron la muerte.

