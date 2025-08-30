¡Tras aparatosa carambola en Aguascalientes joven repartidor de empresa de hielo murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Fatal accidente se registró sobre la carretera federal 45 Sur y el cual le costó la vida a un joven trabajador de una empresa de hielo, que en la camioneta a su cargo fue chocado por un tractocamión y terminó estrellándose contra un árbol y volcándose.

Además, otra camioneta terminó por impactar la unidad de la víctima mortal.

La aparatosa carambola sucedió el viernes 29 de agosto, alrededor de la una y media de la tarde, sobre el kilómetro 112 de la Panamericana Sur, frente a la empresa Nissan II.

En el lugar falleció el joven José Antonio Lechuga Ramírez, de 20 años de edad.

La camioneta que conducía era en color blanco, de reparto y propiedad de la empresa Hielo San Marqueño, que quedó destrozada.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades y de acuerdo a la versión de algunas personas que fueron testigos de los hechos, el repartidor se desplazaba en el sentido sur-norte de dicha carretera en condiciones normales cuando de pronto fue chocado por alcance por un tractocamión que era guiado a exceso de velocidad.

Con el golpe, el veinteañero perdió el control del volante y la camioneta se proyectó hacia el lado izquierdo, impactándose fuertemente contra un árbol del camellón central, lo que ocasionó que se volcara.

Detrás de esta unidad viajaba una camioneta tipo Pick-Up, en color blanco, cuyo conductor no alcanzó a frenar y habría colisionado contra ella.

Tras lo sucedido, el chofer del tractocamión siguió su marcha y se dio a la fuga.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al lugar pero nada pudieron hacer por José Antonio, debido a que al revisarlo verificaron que ya había fallecido tras quedar atrapado en la cabina del vehículo que conducía.

Elementos de Protección Civil y Bomberos se encargaron de eliminar los riesgos en la zona, como la contención de un derrame de gasolina y el retiro de ramas que quedaron tiradas sobre la cinta asfáltica.

Oficiales de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido para deslindar responsabilidades.

El chofer de la camioneta Pick-Up fue valorado por los paramédicos, que determinaron que no era necesario llevarlo a ningún hospital.

Elementos de Servicios Periciales arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo del joven fallecido para trasladarlo al SEMEFO.