¡La mujer que asesinó a su ex pareja sentimental en Paseos de San Antonio fue capturada!

Al hombre lo roció con gasolina y le prendió fuego

AGUASCALIENTES, AGS.- La mujer acusada de haber asesinado a su ex pareja sentimental, a quien roció con gasolina y le prendió fuego en su domicilio en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, al sur de la ciudad, fue detenida en el estado de Hidalgo en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de homicidio doloso.

A la fémina, María Magdalena, de 51 años y vecina del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, se le imputa la muerte de Rogelio Romero, de la misma edad, quien la había denunciado por actos de violencia.

El domingo 12 de abril de este año ella fue a buscarlo a su casa en la calle Menorca, en Paseos de San Antonio, para hablar de la relación que habían llevado y luego se fueron a dormir en cuartos separados.

María Magdalena esperó a que Rogelio se quedara dormido para bañarlo con el combustible y prenderle fuego, y luego escapar.

El hombre fue llevado a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo, donde días después falleció por las quemaduras de segundo y tercer grados que sufrió en el 90 por ciento de su cuerpo.

María Magdalena fue identificada como la presunta responsable de su muerte y la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de captura en su contra.

La prófuga fue rastreada y localizada en Hidalgo, donde finalmente fue capturada.