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¡En Plateros motociclista se estrelló contra un auto y resultó lesionado!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a un motociclista que resultó lesionado tras de que se estrelló contra un automóvil.

El lunes 4 de mayo, alrededor de las cuatro de la tarde, el motorista transitaba a la altura del arco de bienvenida a la comunidad de Plateros, en Fresnillo, cuando colisionó contra la parte trasera del auto, en color blanco, lo que provocó que cayera al piso y resultara lastimado.

Quienes presenciaron el accidente solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y al lugar se dirigieron los paramédicos de Protección Civil para el auxilio de la víctima.

Enseguida, lo trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva se encargaron de intervenir en el hecho de tránsito, de elaborar el peritaje correspondiente y del retiro de los dos vehículos involucrados con apoyo de una grúa.

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