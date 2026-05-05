¡Una mujer buscada en Aguascalientes por secuestro fue detenida en Zacatecas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que en coordinación con autoridades del estado de Zacatecas se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Alejandra “N” por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

La detenida fue trasladada al estado de Aguascalientes y puesta a disposición del órgano jurisdiccional competente, el cual determinó dictar el auto de formal prisión.

De acuerdo con la averiguación previa, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2014, cuando diversos sujetos presuntamente privaron de la libertad a la víctima en el interior de un auto-lavado ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, en esta ciudad.

Las investigaciones establecen que los agresores golpearon a la víctima y la ataron de pies y manos, para posteriormente cubrirle los ojos y subirla a un vehículo.

Durante estos hechos, presuntamente la imputada, en compañía de otra mujer, vigilaba la salida del establecimiento para facilitar la comisión del delito.

Posteriormente, los responsables exigieron a los familiares de la víctima la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su liberación.

Una vez realizado el depósito del dinero, el afectado fue abandonado en las inmediaciones del balneario Mundo A, donde finalmente recuperó su libertad.

Derivado de trabajos de investigación realizados por elementos investigadores se logró establecer la identidad de la ahora detenida, lo que permitió avanzar en la integración del expediente y en las acciones legales correspondientes.

Tras diversos procesos de litigación, la autoridad judicial concedió la orden de aprehensión en contra de Alejandra “N”, misma que fue cumplimentada con el apoyo de autoridades homólogas de Zacatecas, quienes realizaron su entrega conforme a los protocolos establecidos.

En septiembre del 2015 fue sentenciado a 50 años de prisión Miguel “N” por este mismo hecho.