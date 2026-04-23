¡En pleno Centro Histórico de Aguascalientes robaron Manrique Restaurante!

El negocio se encuentra a 20 metros de la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción

Foto: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- En pleno Centro Histórico de Aguascalientes, a escasos 20 metros de la majestuosa Catedral, el restaurante MANRIQUE RESTAURANTE, ubicado en Guadalupe Victoria número 101, fue víctima de un robo sin violencia durante la madrugada del miércoles 22 de abril.

El afectado, Érick “N”, reportó el incidente al 911 a las 09:30 horas.

Según el reporte, el propietario llegó a su establecimiento alrededor de las 9:00 horas y encontró el lugar en desorden.

Tras una revisión constató que los intrusos habían ingresado por una ventana y sustraído diversos artículos.

Entre los objetos robados se encuentran una lap-top, un amplificador, un celular, una batidora, una escalera plegable, un carrito de servicio y utensilios de cocina.

Además, se llevaron 4 mil pesos en efectivo.

El señor Érick “N” mencionó a los elementos de la Policía Municipal e Investigadora que el día anterior, martes 21 de abril, cerró el restaurante a las 22:00 horas.

El monto total de lo robado se estima en aproximadamente 40 mil pesos.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hurto que afecta a un negocio local en el corazón de Aguascalientes.

Cabe destacar que a pesar de la céntrica ubicación del establecimiento, a escasos 20 metros de la Catedral, la Policía Municipal no se percató del incidente.