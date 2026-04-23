¡En Rincón de Romos robaron cerca de un millón de pesos en efectivo y joyas a un comerciante de burritos y atoles!

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RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La madrugada del miércoles 22 de abril se registró un robo a casa habitación que dejó a un comerciante de atoles y burritos, José Ramón “N”, con una pérdida devastadora de 800 mil pesos en efectivo, además de valiosos relojes de lujo.

Este incidente subraya la creciente audacia de la delincuencia y la aparente vulnerabilidad de los ciudadanos, incluso en sus propios hogares.

José Ramón “N” salió de su domicilio, ubicado en la calle Presbítero Ricardo Nieves Vargas esquina Lienzo Charro, en la colonia Solidaridad, a las 05:40 horas para atender sus diversos puntos de venta de burritos y atoles.

Fue al regresar a su casa, aproximadamente a las 07:20 horas, cuando se percató de que algo andaba mal.

El desorden en su domicilio y el hallazgo de una tabla y una escalera en su patio trasero fueron las primeras señales de que había sido víctima de un robo.

Al ingresar a la habitación destinada a su oficina la peor noticia se confirmó: los cajones estaban abiertos y los 800 mil pesos que guardaba celosamente habían desaparecido.

No sólo eso, también le fue sustraído un teléfono celular recién adquirido para el negocio, un reloj TAG color negro con interior blanco que se encontraba en la mesa del comedor y un reloj RADO negro brilloso con una franja color oro en las orillas de la correa, que estaba en su habitación.

El monto total del botín, incluyendo el efectivo y los objetos de valor, asciende a una cifra impactante.

La Policía Municipal de Rincón de Romos arribó al lugar tras recibir el reporte a las 07:20 horas. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado acudieron para iniciar las indagatorias correspondientes.

La víctima, aún en estado de shock, colaboró con las autoridades para detallar lo sucedido.

Este lamentable suceso no sólo representa una pérdida económica considerable para José Ramón “N”, sino que también genera una profunda preocupación en la comunidad de Rincón de Romos.

La pregunta que resuena es: ¿hasta dónde llegará la impunidad y cuándo se implementarán estrategias de seguridad efectivas que protejan el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos que, con su esfuerzo diario, buscan salir adelante?