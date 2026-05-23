¡En predio rústico de la Estación Chicalote hallaron ejecutado a un hombre degollado y con el tiro de gracia!

El cuerpo estaba boca arriba, con los brazos abiertos y las extremidades inferiores flexionadas; presentaba lesiones en el cuello y el cráneo

Peritos marcaron nueve indicios en la escena, ubicada cerca del club Vaqueras Softbol, en San Francisco de los Romo

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- A las autoridades se les reportó el hallazgo de un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia en un predio rústico de la Estación Chicalote, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo.

La localización ocurrió a las 09:00 horas de este sábado, cuando un hombre que acudía a su rancho para realizar labores de ordeña observó a una persona tirada sobre el terreno.

De inmediato solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Al arribar, los primeros respondientes confirmaron que la víctima se encontraba boca arriba, con los brazos extendidos y las extremidades inferiores flexionadas.

Vestía una playera azul y pantalón de mezclilla azul claro.

A simple vista presentaba una herida en el cuello, aparentemente causada por arma blanca, así como una lesión en el cráneo compatible con un proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena. Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios, entre ellos nueve elementos diversos distribuidos en el predio.

La zona del hallazgo se ubica a escasos metros del club Vaqueras Softbol, referencia que ayudó a delimitar el perímetro de trabajo.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley para determinar la causa precisa de la muerte y avanzar en su identificación.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.