¡Tras acciones de búsqueda forense localizaron restos óseos en El Gordillo!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, en colaboración con la Comisión Local de Búsqueda del Estado, Colectivo de Búsqueda de Personas y la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizaron diversas acciones.

El viernes 8 de mayo se realizó una búsqueda forense en tres predios y una noria ubicados en la localidad El Gordillo, en el municipio de Loreto.

Se prospectaron aproximadamente 6 hectáreas, localizando restos óseos, elementos asociados e indicios que fueron resguardados por la Dirección de Servicios Periciales.