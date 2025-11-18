¡En Real del Sol ladrón robó una camioneta, lo grabó una cámara de seguridad y ya está en prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que el pasado mes de octubre robó una camioneta en calles del fraccionamiento Real del Sol, hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

El ladrón, de nombre Alexis “N”, la madrugada del viernes 10 de octubre de este año llegó a dicha zona habitacional, en el oriente de la ciudad, a bordo de una motocicleta, que dejó en el lugar para llevarse una camioneta Mazda tipo Pick-Up, modelo 1997, en color verde y con placas de circulación de Zacatecas, que encendió con un cuchillo.

El hurto fue captado por una cámara y las imágenes se difundieron a través de las redes sociales.

Poco más tarde, oficiales de la Policía Estatal lo detectaron circulando por la carretera estatal número 55, que comunica las comunidades San Nicolás y San José de la Ordeña, por lo que lo persiguieron.

El sospechoso se salió de la cinta asfáltica y se impactó contra un árbol tipo mezquite, lo que permitió su detención y la recuperación del vehículo robado.

A Alexis se le habrían asegurado dos envoltorios con ocho gramos de crystal, por lo que fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes acusado por el delito contra la salud.

Posteriormente, al comprobarse que fue él quien robó la camioneta, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por tal hecho, misma que le fue cumplimentada al estar ya en prisión.

El sujeto quedó a disposición del juez de Control para el desarrollo de la audiencia inicial, en la que se le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por robo calificado.

Además, el juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.