¡Tras sufrir una fuerte caída motociclista murió en la carretera federal 54!

MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC.- Un motociclista murió tras de que sufrió una caída mientras circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal 54.

La víctima, identificada como Samuel “N”, se accidentó la tarde del domingo 16 de noviembre en un tramo conocido como las curvas Santa Rosa, conocido por motociclistas que acostumbran transitar por esa zona a alta velocidad.

El motociclista transitaba por esa vialidad cuando perdió el control del manubrio y se precipitó al piso a un costado de la cinta asfáltica, mientras que la moto, que era deportiva y de alto cilindraje, se estrelló contra el corte de un cerro y quedó destrozada.

Paramédicos acudieron a la escena y encontraron a Samuel ya sin vida, pese a que usaba equipo de seguridad.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente y brindaron seguridad perimetral mientras agentes de la Policía de Investigación iniciaban las primeras pesquisas y elementos de Servicios Periciales realizaban el levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.