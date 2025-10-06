¡En residencias de Aguascalientes banda repite robos millonarios en el Coto Canteras San Agustín!

AGUASCALIENTES, AGS.- El domingo 5 de octubre una banda dedicada a asaltar residencias perpetró dos robos en la ciudad capital, logrando un botín total de 2 millones 700 mil pesos, entre dinero en efectivo y joyas.

El servicio de emergencias 911 recibió un par de llamadas en las que se reportó que habían entrado a dos hogares en el Coto Canteras de San Agustín: uno ubicado en Paseos de San Agustín número *** y otro en Convento de San José número ***.

Al parecer, los delincuentes se retiraron del lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal respondieron a los reportes tras la alerta generada por vecinos, que encontraron desorden al llegar a sus casas.

Se confirmó que el primer domicilio afectado es el ubicado en Paseos de San Agustín, de donde se llevaron un millón 900 mil pesos en efectivo y 300 mil pesos en joyas, mientras que el segundo corresponde a la residencia en Convento de San José, donde los asaltantes se apoderaron de aproximadamente 500 mil pesos.

Ambas viviendas permanecieron solas desde temprano, lo que permitió a los delincuentes ingresar sin ser detectados.

Aunque la vigilancia del conjunto residencial estaba a cargo de la Policía Comercial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, esta dependencia dejó de encargarse de la seguridad hace unas semanas, y hasta el momento se desconoce qué empresa o entidad supervisa actualmente la vigilancia en la zona.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias, mientras que peritos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y la recopilación de huellas dactilares para avanzar en las pesquisas.

Las autoridades continúan trabajando para identificar a los responsables y recuperar lo robado, en medio de la creciente preocupación de los vecinos por la seguridad en la zona.