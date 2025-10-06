¡Tras volcadura de un vehículo en la carretera 54 una persona murió y otra resultó lesionada!

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- Un vehículo sufrió una volcadura en la carretera federal 54, por lo que una persona murió y otra resultó lesionada.

El accidente tuvo lugar la noche del sábado 4 de octubre, a la altura del entronque hacia los panteones de la Escondida.

Testigos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el accidente y que al parecer se encontraban varios heridos de gravedad.

Por lo anterior, se movilizaron al punto señalado paramédicos de la Cruz Roja y a su arribo confirmaron que una víctima había perdido la vida y otra presentaba lesiones, por lo que la trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Policías municipales abanderaron la zona y elementos de la Guardia Nacional de caminos tomaron conocimiento de la volcadura.

El cuerpo de la persona fallecida fue trasladada al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales.