¡En Rincón de Romos, Aguascalientes, autoridades de Zacatecas realizaron búsquedas forenses!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, ha llevado a cabo importantes acciones de búsqueda e investigación en el Estado de Aguascalientes, demostrando el compromiso de esta institución con la localización de personas y el uso de la colaboración interinstitucional como herramienta fundamental.

En seguimiento a las líneas de investigación, personal de esta Fiscalía, en conjunto con diversos colectivos de búsqueda y autoridades de los tres niveles de gobierno, realizó una búsqueda forense en una zona serrana del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Las acciones se llevaron a cabo gracias a la colaboración estratégica de las siguientes instituciones y organizaciones: colectivos de búsqueda de personas de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas; Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas; Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Guardia Nacional (GN); Dirección de Servicios Periciales; Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas (CLB); Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes; Policía Estatal de Aguascalientes, y Policía Municipal de Rincón de Romos.

Durante el operativo se prospectaron alrededor de 8 kilómetros a la redonda en la localidad de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos.

En el área se encontraron puntos de vigilancia desmantelados y prendas, los cuales fueron revisados.

Con estas acciones se ha agotado un punto de búsqueda prioritario, contribuyendo a la estrategia general para dar con el paradero de personas desaparecidas.