¡Por tentativa de homicidio de policías estatales en Ojocaliente sentenciaron a dos sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la capital obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Javier “N” y Martín “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, robo equiparado y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en perjuicio de elementos de seguridad, la sociedad y a una empresa.

El Tribunal impuso una pena de 18 años y cuatro meses de prisión a Javier “N” y Martín “N” por los hechos ocurridos en junio de 2024 en la comunidad 20 de Noviembre, en el municipio de Ojocaliente.

Los sentenciados y otros individuos viajaban en dos vehículos; uno de ellos, con reporte de robo, el cual escoltaba al segundo.

Al encontrarse con elementos de la Policía Estatal comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego.

Tras una persecución huyeron a pie mientras continuaban detonando sus armas en contra de los agentes con la intención de privarlos de la vida.

Finalmente, fueron detenidos en flagrancia en posesión de armas de fuego de alto calibre y narcóticos.