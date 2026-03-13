¡En Río Florido jornalero wixárika se suicidó colgándose de la rama de un árbol!

FRESNILLO, ZAC.- Un wixárika adulto mayor se suicidó tras colgarse del cuello de la rama de un árbol.

El finado contaba con 60 años de edad y era jornalero.

Por causas desconocidas se quitó la vida cerca del río Aguanaval, en Río Florido, Fresnillo.

El jueves 12 de marzo, alrededor de las 13:30 horas, habitantes de la zona lo descubrieron suspendido, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Elementos policiales y paramédicos arribaron al lugar y al revisar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para que fuera procesada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias, en tanto que elementos de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia.