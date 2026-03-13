¡Por violación a una víctima con discapacidad vincularon a proceso a un sujeto!
OJOCALIENTE, ZAC.- La Unidad Mixta de Ojocaliente logró la vinculación a proceso por violación en contra de Apolinar “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.
Los hechos se registraron en mayo de 2024 en el municipio de Ojocaliente.
La víctima, quien cuenta con discapacidad, denunció los hechos acompañada de su madre y asistida por personal de la FGJE, quien proporcionó el apoyo de una persona especializada en Lengua de Señas Mexicana para garantizar una atención debida, accesible e inclusiva, haciendo del conocimiento que el imputado la había agredido sexualmente, por lo cual se dio inicio a la investigación, para posteriormente solicitar la audiencia ante juez de Control.