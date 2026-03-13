¡Sujeto que asaltó a una mujer en la zona Centro y se resistió a la autoridad fue aprehendido!

ZACATECAS, ZAC.- Mediante un reporte a través del Sistema de Emergencias 911 se alertó sobre la presencia de un hombre sospechoso que se encontraba desplazándose de un lado a otro y cuyas características coincidían con las de un individuo que presuntamente había asaltado a una mujer horas antes en el Centro de la ciudad de Zacatecas.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Zacatecas se trasladaron al lugar y gracias al seguimiento de personal del C5 se logró su detención en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y con apoyo de personal de investigación.

Finalmente, detuvieron a un hombre de 29 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), por su probable responsabilidad en los delitos de robo a transeúnte, resistencia y desobediencia.