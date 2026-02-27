¡En Río Grande ciclista murió arrollado por un vehículo “fantasma”!

Foto: Archivo

RÍO GRANDE, ZAC.- Un ciclista murió tras de que fue arrollado por un vehículo “fantasma” en esta demarcación.

El jueves 26 de febrero, poco antes de las siete de la noche, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una persona tirada en el tramo carretero que comunica las comunidades Los Nuñes y Medina, en Río Grande.

Al sitio acudieron policías y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron a la víctima fuera de la cinta asfáltica y al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre vestía ropa deportiva, propia de un ciclista, y cerca de él fue hallada una bicicleta, determinándose que fue impactado por un automotor.

El escenario de los hechos fue resguardado hasta la intervención de las autoridades ministeriales, que se encargaron de realizar las diligencias respectivas y el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.