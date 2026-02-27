¡Policía estatal lesionó de un balazo a otro elemento en la propia SSPE!

Protagonizaron una riña al interior de las instalaciones de la corporación por viejas rencillas

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes protagonizaron una riña al interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras la que uno de ellos terminó lesionado baleado y el otro detenido en la Policía Ministerial.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 26 de febrero.

En las propias instalaciones de la SSPE los dos elementos se enfrascaron en una riña ya que, aparentemente, tenían viejas rencillas.

Tras el intercambio de insultos y golpes, un oficial identificado como Giovanni “N” desenfundó su arma de fuego de cargo y disparó a su rival.

El oficial agredido sufrió una lesión por proyectil disparado por arma de fuego en uno de sus brazos.

Tras lo ocurrido, sus compañeros dieron parte a los superiores, quienes ordenaron el traslado sigiloso y discreto del elemento herido a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio.

Mientras tanto, el oficial agresor fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado y quedó en el área de detenidos de la Policía de Investigación Criminal a disposición del agente del Ministerio Público.

Se estableció que el oficial Giovanni contaba con el antecedente de que se le disparó su arma de cargo minutos antes de entregarla al armero, también en las instalaciones de la SSPE.