¡Tras un choque entre una combi de pasajeros y una camioneta en la carretera 54 lesionadas 8 personas, 2 graves!

TABASCO, ZAC.- Ocho personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, tras un choque entre una combi de pasajeros y una camioneta.

El escenario del choque fue la carretera federal 54, a la altura del entronque a la comunidad El Chique.

La combi, que cubría la ruta que conduce del rancho El Caballete a la cabecera municipal de Tabasco, colisionó contra una camioneta Ford Explorer.

El percance sucedió el jueves 26 de febrero, poco después del mediodía, de acuerdo a los reportes emitidos a los servicios de emergencia.

Por lo anterior, al lugar acudieron paramédicos y rescatistas de Protección Civil y Bomberos de Tabasco, que encontraron lesionados a cuatro hombres y cuatro mujeres, por lo que les brindaron los primeros auxilios.

De las víctimas, dos fueron catalogadas como graves, tres en condición regular y otros tres estables, por lo que fueron trasladadas al hospital comunitario para su pronta atención médica.

Oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional quedaron a cargo del lugar del hecho para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.