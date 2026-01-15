¡En Río Grande derrape de motocicleta dejó dos mujeres lesionadas de consideración!

RÍO GRANDE, ZAC.- Dos mujeres resultaron con lesiones de consideración tras de que derraparon en la motocicleta en que viajaban.

El accidente sucedió el miércoles 14 de enero, minutos después de las seis de la tarde.

Las féminas transitaban en aparentes condiciones normales cuando a la altura del puente que conduce a la localidad de Loreto, perteneciente a Río Grande, la conductora perdió el control de la motocicleta.

La unidad motorizada derrapó y las dos ocupantes se estrellaron contra la cinta asfáltica y quedaron lastimadas.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al sitio a brindarles los primeros auxilios para luego trasladarlas a recibir atención médica a un hospital ya que les diagnosticaron lesiones de consideración.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del percance y aseguraron la motocicleta, que fue remolcada a un corralón para su resguardo.