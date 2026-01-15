¡Vendedor de drogas detenido en Parras fue sentenciado a 4 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control sentenció a 4 años de prisión al vendedor de drogas Humberto M., de 33 años de edad, tras ser declarado culpable por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta.

Oficiales de la Policía Estatal lo capturaron el viernes 30 de mayo del 2025, alrededor de las cuatro de la tarde, sobre la avenida Aguascalientes, frente al fraccionamiento Parras, en el norte de la ciudad.

Humberto tripulaba una motocicleta de la marca Veloci, en color rojo y sin placa de circulación, además de que no llevaba puesto su casco de seguridad.

Los elementos le marcaron el alto, pero los ignoró e intentó escapar, pero provocó un accidente y fue detenido.

Al revisarlo, le aseguraron una mochila que contenía un paquete de plástico con 199 gramos 1 miligramo de clorhidrato de metanfetamina (crystal), motivo por el que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

En su contra se inició una carpeta de investigación y fue consignado ante la jueza de Control, que le siguió un proceso penal y le dictó una condena de 4 años de cárcel así como el pago de una multa de 9 mil 503 pesos con 76 centavos.