¡Vendedor de drogas que operaba en Jesús María fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto traficante de drogas identificado como Héctor “N”, que operaba en el municipio de Jesús María, enfrenta un proceso penal por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

El domingo 4 de enero del presente fue capturado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María en la colonia El Calvario en posesión de 10 envoltorios de plástico en color azul que contenían sustancia granulada al tacto.

Tras ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica analizó la sustancia y determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal).

El fiscal integró una carpeta de investigación y Héctor fue consignado ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Además, le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes para la investigación complementaria, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).