¡Sujeto buscado en Puerto Vallarta por extorsión agravada y secuestro exprés fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de Agentes de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N” alias “El Rayito”, quien era requerido por la autoridad judicial de Puerto Vallarta, Jalisco, por los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés.

La detención se llevó a cabo en la avenida Convención esquina con Mahatma Gandhi, en la ciudad capital, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detectaran en Plataforma México un mandamiento judicial vigente en contra del señalado.

De manera inmediata, los agentes de la Fiscalía Estatal realizaron la verificación con sus homólogos del estado de Jalisco para descartar la posibilidad de un homónimo y confirmar que la orden judicial se encontraba activa, corroborando que se trataba de la persona requerida.

Una vez confirmada la información, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal procedieron con el aseguramiento del imputado e iniciaron los trámites correspondientes para su traslado y puesta a disposición de las autoridades judiciales de aquella entidad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se le imputan ocurrieron en septiembre de 2013, cuando el ahora detenido presuntamente se trasladó a Puerto Vallarta con la finalidad de cobrar un dinero a través de un pagaré que no le pertenecía.

El señalado habría localizado a la víctima y la habría obligado a pagarle el adeudo, pese a que no era legítimamente acreedor.

Posteriormente, presuntamente lo subió a un vehículo particular y lo llevó a distintas instituciones bancarias para retirar dinero en efectivo.

Durante uno de los traslados, al llegar a una sucursal bancaria, la víctima logró pedir ayuda a elementos de la Marina que se encontraban en las inmediaciones, señalando que estaba siendo extorsionada y privada de su libertad.

Gracias a esta intervención, se logró la detención del individuo, motivo por el cual fue judicializado en su momento y posteriormente librada la orden de reaprehensión, misma que fue cumplimentada ahora por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado.

El señalado fue entregado a las autoridades de Jalisco para que enfrente el proceso penal correspondiente.