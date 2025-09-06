¡En Saín Alto volcadura: tres fresnillenses resultaron ilesos tras accidente con carga de madera!

SAÍN ALTO, ZAC.- Minutos antes de las 11 de la noche del jueves 4 de septiembre una camioneta GMC Sierra, en color negro, que remolcaba una traila cargada con tablones de madera se salió del camino y volcó sobre su costado en el kilómetro 129 de la carretera federal 45, cerca del entronque a la comunidad de Cantuna.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Sombrerete y Saín Alto, quienes brindaron atención prehospitalaria a los tres ocupantes del vehículo, identificados como Wilmar “N”, de 35 años, conductor de la unidad; Sergio “N”, de 37, y Andrés “N”, de 69, todos originarios de la comunidad José María Morelos, en Fresnillo.

Afortunadamente ninguno presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a algún hospital.

Al sitio también acudieron agentes de Seguridad Pública de los municipios de Saín Alto y Fresnillo, mientras que la Guardia Nacional división Caminos se hizo cargo de la escena para realizar el peritaje correspondiente.