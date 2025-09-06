¡Mujer partícipe en una ejecución en Guadalupe recibió sentencia condenatoria de 12 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo una sentencia condenatoria consistente en 12 años de prisión en contra de Gloria Isabel “N” por el delito de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Los hechos ocurrieron en julio de 2023 en Guadalupe, cuando Gloria Isabel “N” y otros individuos privaron de la vida a la víctima.

La sentenciada era responsable de las labores de ubicación y vigilancia en este y otros crímenes.

Las diligencias realizadas por el Equipo de Investigación permitieron conocer la identidad de los responsables, así como el lugar en el que se ocultaba la fémina de las autoridades, lo que permitió su detención y puesta a disposición del juez de la causa que la reclamaba.