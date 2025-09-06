¡Sujeto buscado por robo y que fue detenido en Estados Unidos fue deportado a Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias al acuerdo de cooperación binacional entre México y Estados Unidos, fue posible la detención y deportación controlada de Luis Fernando “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en Zacatecas desde 2022 por el delito de robo.

Luis Fernando “N” fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional que une a las ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.