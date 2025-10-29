¡En Saltillo detuvieron al agresor de Alondra, joven de Aguascalientes a la que secuestró y quemó en Fresnillo!

ZACATECAS, ZAC.- El sujeto que roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja sentimental, originaria de Aguascalientes, y la mantuvo privada de su libertad en Fresnillo, fue detenido en Saltillo, Coahuila, donde pretendía esconderse.

Se trata de Salvador “N”, que está acusado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Alondra “N”, de 19 años de edad.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de Zacatecas revelaron que Salvador le prendió fuego a la joven en Aguascalientes y en esas condiciones la llevó hasta Fresnillo.

La noche del jueves 23 de octubre la víctima fue encontrada quemada y desnuda en las calles Abedules y Eucalipto, en la colonia Arboledas, en Fresnillo, por lo que un vecino la resguardó en su domicilio y posteriormente paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil la auxiliaron y trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

La muchacha, por su estado físico, dijo no recordar su domicilio pero que era originaria de Aguascalientes y que fue rociada con gasolina y prendida con fuego para finalmente ser abandonada en dichas calles, pero no reveló quién y por qué lo hizo.

Durante las indagatorias, las autoridades zacatecanas establecieron que Alondra fue quemada en Aguascalientes por su pareja sentimental, Salvador “N”, desconociéndose los motivos.

La ofendida fue privada de su libertad en Fresnillo y tras ser auxiliada el agresor huyó e intentó ocultarse en Saltillo.

Elementos de la citada Fiscalía Especializada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Coahuila, localizaron y apresaron a Salvador, que sería presentado ante un juez para que resuelva su situación legal.