¡En San Antonio de Peñuelas agresión armada en una parcela dejó a un hombre gravemente herido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue blanco de una agresión armada mientras se encontraba trabajando en una parcela en la comunidad San Antonio de Peñuelas, al sur de la capital, por lo que resultó lesionado de gravedad y paramédicos lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica de urgencia.

La víctima, de 54 años de edad, informó a las autoridades que desconocía quién o quiénes le dispararon y los motivos por los que lo hicieron.

El martes 20 de enero, minutos antes de las cinco de la tarde, se hallaba en una parcela ubicada sobre la carretera federal 45 Sur, antes de llegar a la Puerta de Seguridad Sur, cuando en determinado momento escuchó varias detonaciones de arma de fuego y al mismo tiempo se sintió herido.

Por sus propios medios se retiró de la parcela para dirigirse a su domicilio en el 810 de la calle Benito Juárez casi esquina con Fresno, en San Antonio de Peñuelas.

Uno de sus familiares, al verlo lesionado y sangrando, llamó al servicio de emergencias 911, alrededor de las 17:14 horas, para pedir ayuda.

Oficiales de la Policía Estatal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar y encontraron al agredido recostado sobre una cama, apreciándole lesiones por proyectiles de arma de fuego en un brazo y en las dos piernas, por lo que solicitaron la presencia de los servicios médicos.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para auxiliar al hombre baleado y trasladarlo en condición grave a recibir atención al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables, ya que el ofendido aseguró no saber quién lo baleó ni las razones.