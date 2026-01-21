¡Red de huachicol que operaba en Aguascalientes y otros tres estados fue desmantelada!

Hay seis personas detenidas y armamento, dinero y otros objetos asegurados

Autoridades federales catearon siete inmuebles en esta ciudad, así como en Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro

En Santa Paulina Residencial, en Jesús María, la Marina habría detenido a un sujeto

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron una red de huachicol que operaba en cuatro estados: Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro, con un “perfil corporativo”, ya que utilizaba oficinas que funcionaban bajo la fachada de empresas constituidas.

Las autoridades federales catearon siete inmuebles en estas cuatro entidades y detuvieron a seis personas, una de ellas en Aguascalientes, y a quienes se les imputaron cargos por el delito de delincuencia organizada.

Con carácter extraoficial trascendió que efectivos de la Secretaría de Marina, el lunes 19 de enero, incursionaron en el fraccionamiento Santa Paulina Residencial, en el municipio de Jesús María, donde lograron la captura de un sujeto presuntamente relacionado con una red de huachicol.

Desde la mañana del lunes permanecieron en las inmediaciones de Paso Blanco, en Jesús María, rastreando a su objetivo, y fue por la tarde-noche cuando llevaron a cabo el cateo en dicha zona residencial, logrando la detención de uno de los integrantes que se escondía ahí.

A través de labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal, se descubrieron las operaciones de la organización criminal dedicada al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

De manera simultánea, los elementos de la SEMAR y de la FGR llevaron a cabo cateos en siete inmuebles en Aguascalientes (en el municipio de Jesús María); Quintana Roo (en la isla de Holbox); Tamaulipas (Matamoros y Reynosa), y en Querétaro.

Durante los operativos detuvieron a las seis personas, cuatro sujetos y dos mujeres, y aseguraron cuatro armas de fuego largas, 231 cartuchos, siete cargadores, dinero en efectivo, 11 teléfonos, una cámara fotográfica, dos tabletas, sobres con registros con documentación diversa y un vehículo.

La red operaba con una estructura empresarial para encubrir sus actividades ilícitas, ya que algunos de los inmuebles cateados operaban como oficinas de empresas.

Las fincas quedaron bajo resguardo de la FGR para los peritajes correspondientes y los seis detenidos, junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició una carpeta de investigación.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso para ahondar en las investigaciones, rastrear flujos financieros y determinar si existen nexos entre la red de huachicol con funcionarios públicos o empresas del sector energético.