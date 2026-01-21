¡En Aguascalientes capturaron a una mujer por un fraude de más de 5 millones de pesos en Guerrero!

Engañó a 28 personas con el pretexto de que les conseguiría plazas de maestro

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron en esta ciudad a una mujer identificada como María “N”, que era buscada por las autoridades de Guerrero, donde defraudó a 28 personas y las despojó, en conjunto, de más de 5 millones de pesos con el pretexto de conseguirles plazas de maestro.

Su captura tuvo lugar en el fraccionamiento residencial Fuentes del Lago, al poniente de la ciudad, donde se escondía, en cumplimiento a una orden de aprehensión que pesaba en su contra por el delito de fraude equiparado, girada por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

La investigación en su contra inició hace aproximadamente dos años, tras las denuncias interpuestas por las personas a las que engañó.

Ante las 28 víctimas, María se ostentó como supuesta trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado de Guerrero y las convenció de entregarle diversas cantidades de dinero a cambio de conseguirles plazas de maestro y recategorizaciones docentes.

La defraudadora les aseguró que tenía influencias dentro del gobierno estatal guerrerense y de la propia institución educativa para obtenerles las plazas laborales.

Confiados, los ofendidos le entregaron diversas cantidades, que iban desde los 160 mil hasta los 370 mil pesos por persona.

María logró hacerse de un monto superior a los 5 millones de pesos y se esfumó, por lo que los perjudicados procedieron legalmente en su contra.

Las autoridades de Guerrero iniciaron su localización y la ubicaron en Aguascalientes, por lo que solicitaron el apoyo de la Fiscalía Estatal para su arresto.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal la encontraron y apresaron en el citado residencial, trasladándola a la Fiscalía, donde posteriormente fue entregada a los agentes de Guerrero, que la llevaron a dicha entidad para su proceso penal.