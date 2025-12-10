¡En San Francisco de los Romo auto quedó bajo un tractocamión y tres personas resultaron gravemente lesionadas!

Foto: Cortesía

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un aparatoso accidente ocurrido la tarde del martes 9 de diciembre dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad en estado crítico, luego de que un vehículo Nissan Versa quedara incrustado bajo un tractocamión.

El percance se registró a las 15:47 horas sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del kilómetro 17, casi en la intersección con la carretera 73 y antes de la cervecería Ágata, en dirección de norte a sur, en la zona de Desarrollo Agropecuario La Trinidad.

De acuerdo con el reporte inicial a los servicios de emergencia, una usuaria informó que un automóvil en color gris terminó debajo de un tractocamión en color rojo, y que había personas prensadas al interior del coche.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que tres personas resultaron lesionadas: dos menores de 17 y 12 años de edad en estado grave, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, además, una mujer de 65 años, que con lesiones de consideración fue llevada al hospital del ISSSTE.

Sobre el accidente trascendió que al circular por la carretera, por causas desconocidas la conductora perdió el control del volante, lo que provocó que el auto girara y de reversa se estrellara contra la caja del tráiler.

Los dos menores de edad viajaban en el asiento posterior y recibieron el golpe de lleno, por lo que fueron los que sufrieron las lesiones más graves.