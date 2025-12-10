¡Generó pánico explosión de artefacto en Puerta de Jalisco, Villa García!

VILLA GARCÍA, ZAC.- Habitantes de la comunidad de Puerta de Jalisco, municipio de Villa García, Zacatecas, vivieron momentos de terror tras la detonación de un artefacto explosivo que estremeció la zona y generó una fuerte onda expansiva.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre, minutos después de que vecinos observaran el paso de dos sujetos en motocicleta, seguidos por una camioneta con hombres armados.

La explosión se escuchó alrededor de las 23:00 horas y hasta la fecha se desconoce si provocó daños en viviendas o vehículos.

Vecinos aseguraron que dieron aviso a los servicios de emergencia, pero ninguna corporación acudió durante la noche y madrugada.

Fue hasta la mañana del miércoles 3 cuando autoridades de los tres niveles de gobierno atendieron los reportes.

De manera extraoficial, un poblador informó que un camión de transporte de personal resultó con el frente destruido, presuntamente por el artefacto lanzado.

El chofer, quien suele dormir en la unidad, salvó la vida al decidir pernoctar esa noche en el templo parroquial.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas procesó la escena y realizó las diligencias correspondientes.