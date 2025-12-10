¡Por un homicidio en El Niágara vincularon a proceso a tres integrantes del CDS!

AGUASCALIENTES, AGS.- El jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS) en Aguascalientes y dos de sus colaboradores fueron vinculados a proceso por una jueza de Control por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, ya que en septiembre del 2024, en la comunidad El Niágara, asesinaron a puñaladas a un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en enero de este año.

Los acusados son Cristian alias “El 30”, “El Mijito”, “El Gasper” o “El Canelo”, líder del CDS; Luis Francisco alias “El Rocoso”, y Ángel Gabriel alias “El Tachis”, que están recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Para Cristian este es el segundo proceso penal que enfrenta, ya que anteriormente había sido vinculado a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

El crimen del que se les acusa se consumó durante el mes de septiembre del año pasado, en agravio de Cruz Heriberto, que contaba con 33 años de edad.

La noche del domingo 15 de ese mes, la víctima y los tres acusados se encontraban en un palenque en el municipio de San Francisco de los Romo.

Cristian y Cruz Heriberto tuvieron una discusión, y en las siguientes horas siguieron en conflicto.

Ya en la madrugada del lunes 16 se retiraron del palenque y se trasladaron a un domicilio en la comunidad El Niágara, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

En este lugar, Cristian, Luis Francisco y Ángel Gabriel agredieron a Cruz Heriberto con armas punzo cortantes y le quitaron la vida.

Hasta la noche del viernes 3 de enero de este año fue descubierto el cuerpo sin vida del hombre asesinado y en avanzado estado de descomposición, en la carretera estatal 14, en el kilómetro 1+400, en la citada localidad El Niágara.

La necropsia reveló que murió de heridas producidas por objeto punzo cortante penetrantes de tórax.

En la última semana del mes de noviembre de este año fueron detenidos Cristian, Luis Francisco y Ángel Gabriel, que fueron identificados como los victimarios de Cruz Heriberto.

Con las pruebas que la Fiscalía General del Estado logró reunir en su contra, la jueza de Control les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el citado delito de homicidio, además de que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.