¡Por delitos contra la salud vincularon a proceso al sospechoso del feminicidio de Clarissa!

La Fiscalía no ha demostrado que fue él quien la mató de un balazo en el cuello

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso, por el delito contra la salud, a Jesús Salvador Puentes Medina, de 25 años, sospechoso del feminicidio de Clarissa Ivette Méndez, de 22 años de edad, ocurrido en el municipio de San José de Gracia.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha podido demostrar que Jesús Salvador fue el que privó de la vida a Clarissa de un disparo en el cuello, por lo que las investigaciones del homicidio continúan ya que el caso sigue sin esclarecerse.

Jesús Salvador permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) enfrentando su proceso por el delito contra la salud.

La joven fue asesinada la noche del viernes 28 de noviembre en su casa en el número 206 de la calle 5 de Mayo casi esquina con Emiliano Zapata, en la comunidad San Antonio de los Ríos, en San José de Gracia.

Después de haber ido a la tienda regresó a su domicilio y cuando abría el portón fue atacada por la espalda y asesinada.

Familiares y allegados de Clarissa señalaron a Jesús Salvador como el principal sospechoso de su muerte debido a que habían sido pareja y constantemente la agredía.

Tras dar por terminada su relación, la víctima obtuvo una orden de restricción para que su ex no se le acercara.

Al día siguiente del crimen, sábado 29, Jesús Salvador fue detenido por agentes ministeriales en el domicilio de su mamá y se le aseguró droga, por lo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

Se le inició una carpeta de investigación por el delito contra la salud y fue consignado ante el juez de Control, que la mañana del viernes 5 de diciembre le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por ese cargo.

Durante la investigación, personal de la Fiscalía Estatal llevó a cabo un cateo en el domicilio de Jesús Salvador en busca de indicios que lo relacionaran con el feminicidio de Clarissa, pero no tuvo éxito.

En la diligencia solamente se aseguró una pistola de postas y algunos cartuchos útiles, pero éstos no correspondían al calibre del arma que se utilizó para acabar con la vida de la joven.