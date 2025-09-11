¡Segundo delincuente que asaltó una barbería en Hacienda San Marcos ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Policía de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, señalado como segundo probable responsable del delito de robo calificado.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2025, cuando presuntamente el imputado, en compañía de Alberto Daniel “N”, quien ya fue detenido y vinculado a proceso por este mismo caso, ingresó a una barbería ubicada en la avenida San Margarito, en el fraccionamiento Hacienda San Marcos, en la ciudad capital.

Una vez en el interior, Ricardo “N”, posiblemente portando un arma de fuego, habría amenazado y golpeado en la cabeza a una de las víctimas, menor de edad, con el fin de desapoderarla de dinero en efectivo y de una bocina color negro, objetos que fueron sustraídos sin derecho ni consentimiento de su legítima propietaria.

Posteriormente, ambos sujetos se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

La agente del Ministerio Público llevó a cabo las acciones jurídicas correspondientes para judicializar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal.

En audiencia inicial, la jueza de Control valoró los datos de prueba aportados por la Representación Social, dictando auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo “N” por su probable participación en el delito de robo calificado.

Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, determinando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.