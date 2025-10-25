¡Tras ataque con gasolina en Fresnillo joven de Aguascalientes fue hallada desnuda y con quemaduras graves!

Un vecino la auxilió; la Fiscalía de Zacatecas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio

FRESNILLO, ZAC.- Una joven originaria de Aguascalientes fue víctima de un intento de feminicidio en el municipio de Fresnillo, luego de que presuntamente fue rociada con gasolina y le prendieron fuego.

La joven, identificada como Alondra, de 19 años, fue localizada la noche del jueves 23 de octubre en la calle Abedules de la colonia Las Arboledas.

Un vecino la encontró desnuda y con graves quemaduras, por lo que la resguardó en su domicilio y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

En un inicio se creyó que las lesiones habían sido provocadas con agua hirviendo, pero autoridades confirmaron que fue gasolina el agente utilizado para el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, Alondra había sido privada de su libertad por civiles encapuchados, quienes tras agredirla pensaron que ya no tenía signos vitales y la abandonaron en la vía pública.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar y encontraron a la joven recostada en una cama, cubierta con una sábana.

Al brindarle los primeros auxilios confirmaron que presentaba quemaduras de primero, segundo y tercer grados en el 90 por ciento de su cuerpo, con una evolución de más de tres días.

Debido a su estado de salud, la joven no pudo proporcionar mayores datos, salvo que era originaria de Aguascalientes y que fue atacada con gasolina antes de ser abandonada en el cruce de las calles Abedules y Eucalipto.

No logró identificar a sus agresores ni los motivos del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

También se indaga si la víctima fue objeto de violencia sexual, dada la forma en que fue localizada.