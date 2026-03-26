¡En su domicilio en la colonia Minera joven murió de una probable sobredosis!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven murió al interior de su domicilio en esta localidad a causa de una probable sobredosis.

La víctima contaba con aproximadamente 27 años de edad y fue vecino de la colonia Minera, en Fresnillo.

Alrededor de las ocho de la noche del miércoles 25 de marzo el muchacho se hallaba alterado, ya que estuvo arrojando varios objetos dentro de la casa, y posteriormente perdió el conocimiento.

Tras recibir llamadas de auxilio, al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que trataron de auxiliar al paciente pero no pudieron hacerlo y certificaron su deceso.

A efecto de realizar las primeras investigaciones y las diligencias respectivas, a la escena llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que remitió el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia a fin de esclarecer las causas del fallecimiento.