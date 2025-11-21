¡En su domicilio en la colonia San Luis joven se auto-privó de la vida!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven se auto-privó de la vida al interior de su domicilio en la colonia San Luis, sin que trascendieran públicamente los motivos que lo orillaron a tomar esa decisión.

Los hechos sucedieron en un domicilio de dos pisos en la calle Tacuba de dicha zona habitacional, en el oriente de la ciudad.

El joven, que contaba con 21 años de edad, atentó contra su vida ahorcándose.

El jueves 20 de noviembre, minutos antes de las nueve de la mañana, uno de sus familiares lo encontró suspendido de un objeto fijo dentro del inmueble y solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en el domicilio para tratar de auxiliar a la víctima, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

El lugar fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General del Estado lo procesara.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer los motivos por los que el veinteañero se quitó la vida y elementos de Servicios Periciales remitieron su cuerpo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.